In Österreich sind an einem Tag 14 Menschen an Corona gestorben

Innerhalb von einem Tag sind in Österreich bis Donnerstag 14 Menschen durch den Corona-Virus gestorben. Das sind doppelt so viele wie noch am Mittwoch. Damit starben bisher insgesamt 10.870 Menschen an dem Virus.

Derzeit sind insgesamt 822 Menschen wegen Corona in Spitälern. 202 davon liegen auf Intensiv-Stationen.