In Österreich kam es durch Unwetter wieder zu schweren Schäden

In der Nacht auf Sonntag gab es wieder Unwetter in Österreich. Dadurch ist es in vielen Teilen von Österreich zu Schäden gekommen. Vor allem die Bundesländer Salzburg, Tirol, Steiermark, Oberösterreich und Niederösterreich waren davon betroffen. In Tirol wurde ein Feuerwehrmann von einer Mure verschüttet. Er wurde von seinen Kollegen gerettet. In Salzburg hat eine Mure eine Straße blockiert.

In Salzburg waren 600 Feuerwehrleute im Einsatz. In Oberösterreich waren sogar 1.500 Feuerwehrleute im Einsatz. Bei den meisten Einsätzen ging es um umgestürzte Bäume oder abgedeckte Haus-Dächer. Am Montag werden noch mehr Unwetter in Österreich erwartet.