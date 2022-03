In Österreich gibt es fast 60.000 neue Corona-Ansteckungen

Es gibt einen neuen Corona-Rekord in Österreich. Innerhalb von 24 Stunden sind am Mittwoch fast 60.000 neue Corona-Ansteckungen gemeldet worden. So viele neue Ansteckungen gab es noch nie in Österreich.

Die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern stieg auch wieder an. Es sind zurzeit mehr als 3.000 Corona-Patienten in Krankenhäusern. Davon sind 221 auf Intensiv-Stationen.

Die Zahl der Corona-Toten stieg um 28 Personen weiter an. In Österreich sind schon mehr als 15.200 Menschen an oder mit Corona gestorben.

Mehr dazu hier: