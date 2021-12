In Österreich gelten viele Impf-Zertifikate nicht mehr

Der offizielle Name von dem Grünen Pass ist Covid-Zertifikat. Das ist eine Art Ausweis. Damit zeigt man, dass man gegen den Corona-Virus geimpft ist. Oder auch, dass man sich bereits davon erholt hat oder getestet ist. Dieser Grüne Pass gilt in allen 27 EU-Ländern. Außerdem auch noch in der Schweiz, in Island, Norwegen und in Lichtenstein.