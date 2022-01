In Kroatien muss man nun für das Laden von Elektroautos zahlen

Das nationale Energieunternehmen (Hrvatska elektroprivreda - HEP) hat am Montag begonnen, für das Laden von Elektroautos an einigen öffentlichen Ladestationen Geld zu verlangen. Das betrifft die Ladestationen auf den Autobahnen A1, A2, A3, A4 und A6. An anderen Standorten im Land muss man weiter nicht zahlen, berichtet die kroatische Nachrichtenagentur Hina.



Der Preis pro Kilowattstunde (kWh) beträgt im Hochtarifzeitraum (inkl. MwSt.) bei Anschlüssen mit einer Nennleistung bis 22,1 kW 2,70 kroatische Kuna (36 Cent) und im Niedertarifzeitraum 2,31 Kuna (31 Cent).



Das Aufladen an Anschlüssen mit einer Nennleistung von 22,2 kW bis 50 kW beträgt 3,50 HRK (47 Cent; in der Zeit der niedrigeren Tarife 2,90 HRK (39 Cent)), und das Aufladen an Anschlüssen mit einer Nennleistung über 50 kW beträgt 4,95 HRK (0,66 Euro; der Preis für das Aufladen im Zeitraum des niedrigeren Tarifs beträgt 4,45 HRK (59 Eurocent)).