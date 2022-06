In Kärnten gehen die Aufräumarbeiten nach heftigen Unwettern weiter

In der Nacht auf Mittwoch hat es heftige Unwetter in Kärnten gegeben. Das hat zu großen Schäden geführt. Besonders die Gemeinden Treffen und Arriach wurden davon betroffen. Am Donnerstag gingen die Aufräumarbeiten weiter.

Die Versorgung der Bevölkerung ist dabei besonders wichtig. Die Stromversorgung sollte bis zum Abend auch wieder funktionieren. Den Ort Arriach konnte man weiterhin nur mit dem Hubschrauber erreichen.