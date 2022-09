In Graz starb ein junger Polizist bei einer Polizei-Übung

In Graz in der Steiermark ist am Mittwoch ein junger Polizist bei einem Unfall gestorben. Im Keller von der Landespolizei-Direktion wurde gerade eine Übung abgehalten. Der 39 Jahre alte Übungsleiter hatte vergessen, seine Dienstwaffe mit einer Übungswaffe auszutauschen. Beim Vorzeigen einer gefährlichen Situation schoss er dem 27 Jahre alten Polizisten in den Rücken. Der junge Polizist ist gestorben.

Vor der Übung hat der Übungsleiter alle Waffen eingesammelt und mit Übungswaffen ausgetauscht. Dann wurden die Waffen sicher aufbewahrt. Das ist so Vorschrift und muss getan werden. Die Übungswaffen sehen aus und sind gebaut wie die echten Waffen. Aber die Übungswaffen können nicht geladen werden.