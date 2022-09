Waffe in Polizeischule verwechselt: Beamter getötet

In der Polizeischule in Graz kam es am Mittwoch zu einer folgenschweren Verwechslung: Eine Polizeischülerin soll eine geladene Waffe statt einer Trainingspistole verwendet haben. Als sich ein Schuss löste, wurde ein Beamter getroffen. Der 27-Jährige starb.

Kollegen und Notarzt versuchten, den Exekutivbeamten zu renamieren, doch seine Verletzungen waren zu schwer. Er starb noch im Trainingszentrum. Die junge Frau steht unter Schock, die Ermittlungen werden von der Landespolizeidirektion Oberösterreich geführt.