In der Steiermark wollte ein Mann seine Großeltern töten

Am Samstag hat ein 21 Jahre alter Mann in der Steiermark versucht, seine Großeltern zu töten. Er ging zuerst mit einem Küchenmesser auf seine Großmutter los. Der Großvater stellte sich dazwischen. Er wurde dabei an der Hand verletzt. Die Großmutter wurde im Gesicht verletzt. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht.

Der 21 Jahre alte Mann flüchtete nach der Tat. Am Sonntag tauchte er bei Bekannten auf. Dort wurde er von der Polizei festgenommen. Er gestand die Tötungs-Absicht.