In den USA wurden die Film-Preise "Oscars" vergeben

In der Nacht auf Montag wurden in den USA die "Oscars" vergeben. Die "Oscars" sind die bekanntesten Film-Preise der Welt. Der große Gewinner der Verleihung war "Everything Everywhere All At Once". Die Komödie bekam 7 Oscars. Er wurde unter anderem für die beste Regie, die beste Hauptdarstellerin und als bester Film ausgezeichnet.

Auch Österreich war in einer Kategorie als Preisträger vorgeschlagen. Monika Willi hätte den Preis für den besten Schnitt für den Film "Tar" bekommen können. Doch auch diese Kategorie ging an "Everything Everywhere All At Once". Als bester internationaler Film gewann der deutsche Film "Im Westen nichts Neues". Der Film bekam insgesamt 4 Oscars. Der Wiener Felix Kammerer spielte die Hauptrolle.