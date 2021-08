Impf-Auffrischung ab 17. Oktober in Österreich

In Österreich beginnen ab 17. Oktober die Auffrischungs-Impfungen gegen das Corona-Virus. Das sagte Gesundheits-Minister Wolfgang Mückstein am Dienstag. Das betrifft zum Beispiel Menschen in Altersheimen, Pflegeheimen und alle die in medizinischen Berufen arbeiten. Diese Menschen haben schon im Jänner ihre zweite Teil-Impfung gegen das Corona-Virus bekommen. Die Auffrischungs-Impfung kommt damit 9 Monate nach der zweiten Teil-Impfung.

Für Risikogruppen ist es auch vor Ablauf der 9 Monate möglich eine Impf-Auffrischung zu erhalten. Bis Montagabend sind in Österreich bisher fast 10 Millionen Impfungen verabreicht worden.

