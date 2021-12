Immer weniger Corona-Infektionen, aber 56 Tote

Die Zahl der Neuansteckungen mit dem Corona-Virus sinkt in Österreich immer weiter. Von Donnerstag auf Freitag sind 3.659 neue Ansteckungen gemeldet worden. Vor einer Woche waren es fast doppelt so viele.

In den letzten 24 Stunden sind aber 65 Menschen an oder mit dem Corona-Virus gestorben. Insgesamt sind bisher in Österreich 13.076 Menschen durch Corona gestorben.

