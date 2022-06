Im Mai ist die Arbeitslosigkeit in Österreich gesunken

Die Arbeitslosigkeit in Österreich ist wieder gesunken. Im Mai waren in Österreich 5,7 Prozent der Bevölkerung ohne Arbeit. So wenig waren schon seit 14 Jahren nicht mehr arbeitslos in Österreich.

Im Mai waren mehr als 311.000 Menschen in Österreich ohne Arbeit. Im Mai 2021 waren es um fast 81.000 mehr.

Bei den freien Stellen gab es einen Rekord. Ende Mai waren beim AMS über 138.000 offene Stellen als verfügbar gemeldet. So viele Arbeitsstellen gab es also für Arbeitssuchende.