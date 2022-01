Im Handel werden nun 2G-Kontrollen durchgeführt

Seit Dienstag gibt es strengere Corona-Regeln. So gibt es jetzt zum Beispiel 2G-Kontrollen im Handel. Beim Einkaufen sollen Kunden also darauf kontrolliert werden, ob sie gegen Corona geimpft oder davon genesen sind. Spätestens beim Zahlen an der Kassa müssen Händler die Kunden nach einem 2G-Nachweis fragen. Tun sie dies nicht, können sie Strafen von bis zu 3.600 Euro bekommen.

Außerdem muss auch im Freien eine FFP2-Maske getragen werden, wenn ein Abstand von 2 Metern nicht eingehalten werden kann. Für Ungeimpfte gilt immer noch ein Lockdown. Wenn man nicht gegen Corona geimpft ist, darf man nur in Supermärkten und Drogerien einkaufen.

Mehr dazu lesen Sie auch hier: