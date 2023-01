Igor Miloš: "Balletttänzer - Mischung aus Leistungssportlern und Künstlern"

Igor Miloš wurde in Zrenjanin (Serbien) geboren. Seine Ausbildung erhielt er am Ballettgymnasium "Lujo Davičo" in Belgrad sowie an der Akademie des Tanzes an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim. Sein erstes Engagement führte ihn 1999 an das Nationaltheater Belgrad, 2001 tanzte er am Theater Koblenz, anschließend am Salzburger Landestheater. Seit 2002 ist er Mitglied des Wiener Staatsballetts.

Zu seinen bedeutendsten Rollen zählen Spanischer Tänzer in Rudolf Nurejews "Schwanensee", Andreas II. in Nurejews "Raymonda", Theseus in Jorma Elos "Ein Sommernachtstraum", Thomas in Frederick Ashtons "La Fille mal gardée", Der Herzog von Kurland in Elena Tschernischovas "Giselle", Mads Moen in Edward Clugs "Peer Gynt" und viele mehr.

Igor Miloš ist in der Wiener Staatsoper am 27. und 30. Jänner in John Crankos "Onegin" in der Rolle des Fürst Gremin zu sehen.