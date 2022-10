Große Trauer nach Tod von Dietrich Mateschitz

Nach dem Tod von dem bekannten Österreicher Dietrich Mateschitz herrscht bei vielen Sportlern, Politikern und anderen Persönlichkeiten in Österreich große Trauer. Vor allem der Fußball-Verein Red Bull Salzburg oder das Formel-1-Team Red Bull Racing ehrten Mateschitz. Mateschitz war der Gründer der beiden Teams.

"Was er erreicht hat und was er für so viele Menschen auf der ganzen Welt in verschiedenen Sportarten getan hat, ist unübertroffen", sagte etwa Christian Horner, der Teamchef des Mateschitz-Teams Red Bull. Bundespräsident Alexander Van der Bellen würdigte Mateschitz für seinen Einsatz als Unternehmer und vor allem für dessen Einsatz in der Sportwelt.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

