Gold-Medaille für Österreichs Ski-Springer auf der Großschanze

Derzeit finden in Peking in China die Olympischen Winterspiele statt. Am Montag gab es dort für Österreich wieder eine Medaille. Die Schi-Springer haben im Team-Bewerb auf der Großschanze die Gold-Medaille gewonnen.

Stefan Kraft, Daniel Huber, Jan Hörl und Manuel Fettner erreichten zusammen 942,7 Punkte. Sie gewannen vor Slowenien und Deutschland. Österreich ist damit schon zum 3. mal nach 2006 und 2010 Olympia-Sieger im Team-Springen.

