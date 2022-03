Gesundheitsminister Mückstein tritt zurück

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein von den Grünen tritt zurück. Das hat er am Donnerstagnachmittag in einer persönlichen Erklärung bekannt gegeben. Mücksteins Nachfolger wird der Vorarlberger Landesrat Johannes Rauch.

Schon am Donnerstag in der Früh gab es Gerüchte um den Rücktritt von Mückstein. Es soll in der Vergangenheit immer wieder Streit zwischen Mückstein und der ÖVP wegen Corona gegeben haben. Grund dafür war vor allem das Ende fast aller Corona-Maßnahmen am 5. März.

