Gesundheits-Ausschuss beschloss Umsetzung der geplanten Impfpflicht

Im Gesundheits-Ausschuss des Nationalrats ist am Montag über die geplante Corona-Impfpflicht gesprochen und schließlich beschlossen worden. Ab Februar soll sie für alle ab 18 Jahren in Österreich gelten. Ausnahmen gibt es für Schwangere und Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Der Nationalrat entscheidet am Donnerstag über die Impfpflicht.