Gäste seit 3 Nächten in britischem Pub eingeschneit

Am Wochenende ist in England ein Pub mit rund 60 Gästen bei einem Sturm eingeschneit worden. Pub ist der englische Begriff für ein Lokal. Die Gäste müssen bereits seit 3 Nächten in dem Pub bleiben. Die Besucher konnten am Freitag nach einem Konzert das Lokal nicht mehr verlassen, weil es einen Schneesturm gab.

Den Gästen scheint das aber nicht viel auszumachen. Laut der Wirtin vertrieben sich die Gäste die Zeit bisher mit Singen, Rätsel-Raten und Spielen. Auch zu essen gab es genug. Alkohol gab es allerdings erst ab 15 Uhr. Wann die Straßen zu dem abgelegenen Pub wieder frei sein werden, ist bisher noch unklar.

