Fußballspieler David Alaba in Tirol am Knie operiert

Der österreichische Fußballspieler David Alaba ist am Dienstag in Tirol erfolgreich am Knie operiert worden. Das hat sein Club Real Madrid nach der Operation berichtet. Alaba hatte sich am Sonntag bei einem Spiel für Real Madrid eine schwere Verletzung am linken Knie zugezogen.

Wie lange die Heilung dauert, ist noch unklar. Österreich spielt im nächsten Jahr bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland mit. Das 1. Spiel findet am 17. Juni statt. Ob Alaba als Kapitän des österreichischen Fußball-Nationalteams bis dahin fit ist, kann man noch nicht sagen.