Für 2023 wird weltweites Wachstum von 2,2 Prozent erwartet

Die Experten der OECD erwarten für das Jahr 2023 ein weltweites Wachstum der Wirtschaft von 2,2 Prozent. Wobei die Wirtschaft in Asien im nächsten Jahr am meisten wächst. Das größte Plus erwarten die Experten nämlich mit 5,7 Prozent für das Land Indien. In Europa, Nordamerika und Südamerika erwarten die OECD-Experten hingegen ein sehr geringes Wachstum der Wirtschaft von 0,5 Prozent.