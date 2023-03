Frühlingspflanzen blühen heuer früher als sonst

In den nächsten Tagen wird es frühlingshaft warm in Österreich, sagen die Wetter-Experten von Geosphere Austria. Am Freitag und Samstag wird es sehr sonnig und die Temperaturen steigen auf 12 bis 17 Grad. In Tirol und Vorarlberg kann es bis zu 20 Grad warm werden.

