Freispruch für Strache vom Vorwurf der Bestechlichkeit

Der ehemalige österreichische Vizekanzler Heinz-Christian Strache ist am Landesgericht in Wien freigesprochen worden. Strache war wegen Bestechlichkeit angeklagt worden. Er soll dem ebenfalls angeklagten Unternehmer Siegfried Stieglitz einen wichtigen Job bei der Autobahn-Gesellschaft Asfinag besorgt haben. Stieglitz soll dafür Spenden an Vereine gezahlt haben, die der Partei FPÖ nahe stehen.

Die Richterin entschied aber, dass es dafür nicht genug Beweise gibt. Auch Stieglitz wurde freigesprochen. Strache war nach der Urteilsverkündung "sehr dankbar und sehr erleichtert". Die Urteile sind aber noch nicht rechtskräftig.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

Mehr zu dazu lesen Sie auch hier: