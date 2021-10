Frau im Bezirk Baden tot aufgefunden

Im Bezirk Baden in Niederösterreich ist am Mittwoch eine Frau tot in einem Haus aufgefunden worden. Sie wurde wahrscheinlich erdrosselt oder erwürgt. Die Polizei sucht nun nach dem Lebensgefährten der Frau. Der 44 Jahre alte Mann ist Polizist. Er soll seine Dienst-Waffe bei sich haben. Das Auto des Verdächtigen wurde bereits gefunden. Die Ermittlungen laufen.

Es ist bereits der 22. Frauenmord in Österreich in diesem Jahr. Viele Politiker fordern nun mehr Geld für den Gewalt-Schutz und den Opfer-Schutz.

