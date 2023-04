Flüchtlingsinitiativen aus Österreich und Kroatien vernetzen sich

Kroatien dürfe nicht vergessen, dass viele Landsleute einst selbst vor drei Jahrzehnten Migranten gewesen seien und unter anderem in Österreich "offene Herzen und offene Türen" gefunden hätten - sodass viele heute noch dort lebten. Auch in Rijeka werde versucht, Zeichen solcher Gastfreundschaft zu bieten.

Aus gläubiger Sicht sei es "Jesus selbst, der an unsere Türe klopft, wenn Menschen in Not an unsere Türe klopfen", sagte Erzbischof Uzinić. Fehle dieses Bewusstsein, sei das Christentum in Europa schon tot.