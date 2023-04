Illegal und inakzeptabel: Scharfe Kritik wegen Gewalt an Grenzen

„Stell dir vor, du fliehst, nur um hier zu landen“, sagen die Menschen am Balkan oft scherzhaft, wenn sie über ankommende Geflüchtete sprechen. Sie meinen damit die schlechte wirtschaftliche und politische Lage in der Region. Neuerdings beziehen sie sich aber auf etwas anderes: die Folter und Gewalt, der sich Geflüchtete auf dem Weg in die EU aussetzen müssen.

Kürzlich erschienene Berichte dokumentierten erneut unmenschliche Bedingungen für Menschen auf der Flucht, die lange geleugnet worden waren. Das Anti-Folter-Komitee (CPT) des Europarates stellte in Straßburg den Jahresbericht vor, in dem es seine Sorge in der Flüchtlingspolitik zum Ausdruck brachte und scharfe Kritik übte.

„Tatsächlich werden nach Erkenntnissen des CPT regelmäßig illegale Pushback-Praktiken im Zusammenhang mit Zwangsrückführungen und unter bedauernswerten Bedingungen an den Land- und Seegrenzen mehrerer Mitgliedstaaten des Europarates durchgeführt“, ist sie im 55-seitigen Bericht zu lesen.