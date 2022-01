Fatma Girik: Ikone des türkischen Films ist verstorben

Fatma Girik, der berühmte Star des türkischen Kinos, verstarb am Montagmorgen in einem Istanbuler Krankenhaus. In dem Privatspital wurde sie die letzten sechs Monate behandelt, zuletzt auf der Intensivstation.

"Sie starb an den Folgen eines Multiorganversagens, das sich entwickelte, weil sie wegen einer viralen Lungenentzündung aufgrund von Covid-19 behandelt wurde", heißt es in der Erklärung des Krankenhauses zu Giriks Tod.

Hauptrolle in 180 Filmen

Fatma Girik wurde 1943 in Istanbul geboren. Ihre Filmkarriere begann sie mit 14 Jahren als Komparse. Über die Jahre wurde zu einem der prägendsten und bekanntesten Namen des Yeşilçam (so wird die türkische Filmindustrie bezeichnet).