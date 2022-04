Explosion auf russischem Kriegs-Schiff vor der Ukraine

Der Krieg in der Ukraine findet nicht nur am Land statt, sondern auch auf dem Wasser. Im Süden grenzt die Ukraine nämlich an das Schwarze Meer. Nun hat es auf dem großen russischen Flaggschiff Moskwa offenbar eine starke Explosion gegeben. Die Ukraine verkündete, dass das Kriegs-Schiff von 2 Raketen getroffen wurde und inzwischen gesunken sei. Ein Flaggschiff ist das wichtigste Schiff einer Flotte.

Die Russen sagen, dass es auf dem Schiff nur ein Feuer gegeben hat. Daraufhin soll die Munition explodiert sein. Dass das Schiff gesunken ist, haben die Russen nicht bestätigt.

*Dieser Artikel ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

