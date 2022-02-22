Evde eğitime veda: Pazartesi gününden itibaren yine devam zorunluğu

Okullarda devam zorunluluğu önümüzdeki hafta tekrar uygulanacak. Bu, Eğitim Bakanı Martin Polaschek (ÖVP) tarafından açıklandı. Ayrıca üç gün içinde iki korona enfeksiyonu vakası varsa bir sınıfın kapatılacağı kuralı da kaldırılıyor. Bununla ilgili karar gelecekte federal eyaletlerin sağlık yetkilileri tarafından verilmelidir. 5 Mart'tan itibaren aşılı ve korona geçirmiş olan öğretmenler de maskesiz ders verebilecek.

Sorumluluk federal eyaletlerde

Zorunlu devam şu anda durdurulmuştur. Ebeveynler ayrıca çocuklarını sağlık raporu olmadan okuldan muaf tutabilirler. 28 Şubat'tan itibaren öğrenciler tekrar okula geri dönmek zorunda kalacaklar. Ayrıca önümüzdeki haftadan itibaren sınıfta bir enfeksiyon olması durumunda öğretimin normal şekilde (enfekte çocuk olmadan) devam edeceği ve ikinci korona vakasından itibaren uzaktan eğitim (beş gün boyunca) başlaması gerektiğine dahil kural kalkıyor.

Nasıl devam edileceğine ilişkin karar o duruma federal devletin ilgili sağlık otoritesine bağlı olacak. Son zamanlarda Viyana sağlık yetkilileri böyle bir değişikliği zaten kendi başına uygulamıştı: Federal başkentte aşılanmış ve omikron varyantını geçirmiş olan çocuklar iki veya daha fazla vaka olsa bile okula gitmeye devam edebilirler.

Test yapmaya devam

28 Şubat'tan itibaren bir değişiklik daha: Spor kulüplerinden eğitmenler, kitap okuyan büyükanneler vb. dışarıdan gelen kişilerin okullara geri dönmesine izin veriliyor. Bir hafta sonra Corona geçirmiş ve aşılanmış eğitimcilerin maske ihtiyacı da düşüyor. Haftada üç kez test yapma zorunluluğu, koltuktan uzakta maske takma zorunluluğu gibi diğer tüm tedbirler devam ediyor.