Bugünden itibaren: Avusturya genelinde öğrenciler için gevşeme

İlkokullardaki maske kuralları geçen Pazartesi günü zaten gevşetildi: en küçükler artık oturduklarında maske takmak zorunda değiller. Diğer tüm okul türlerindeki öğrencilerde bu Pazartesi artık maskelerden serbest. Derhal geçerli olmak üzere, tüm öğrencilerin artık koltuklarında maske takmaları gerekmiyor.

7 Şubat'tan itibaren jimnastik derslerinde maske zorunluluğu ortadan kalkmıştı. Bu haftadan itibaren kayak kursları gibi çok günlü okul etkinlikleri de yine mümkün.

Viyana da kuralları gevşetiyor

Bu haftadan itibaren aşılanmış ve iyileşmiş çocuklar bir sınıfta birden fazla enfeksiyon vakası olması durumunda Viyana'da okula gitmeye devam edebilirler - bu nedenle yalnızca kısmi bir yasak uygulanacak. Bir sınıftaki birkaç öğrencinin korona virüsü testi pozitif çıkarsa, tüm sınıf eskisi gibi eve gönderilmeyecek, sadece beş gün boyunca kısmi yasaklanacak.

Yeterli derecede aşılanmış çocuklar (on iki yaşına kadar iki aşı veya daha büyük çocuklar için üç kısmi aşı gereklidir) veya Omikron varyantından iyileşen çocuklar sınıfa devam edebilir. Sınıfta tek bir enfeksiyon vakası olması durumunda yönetmelik değişmeden kalır: Daha sonra dersler normal şekilde devam eder.