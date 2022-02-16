Artık kesin: 5 Mart'ta büyük açılış - maske büyük ölçüde kalkıyor

5 Mart'ta Avusturya'da, yaşlılar, bakım evleri ve hastaneler gibi son derece hassas ortamlar dışında tüm korona önlemleri kaldırılacak. Çalışanlar, hizmet sağlayıcılar ve ziyaretçiler için 3-G zorunluluğu 5 Mart'tan sonra orada da geçerli olacak. Gece gastronomisinde tekrar açılacak, etkinliklerde tüketim yasağı artık geçerli olacak. Maske zorunluluğu da 5 Mart'tan itibaren büyük ölçüde kaldırılacak. Bununla birlikte,

FFP2, yukarıda bahsedilen 'yüksek derecede hassas ortamlarda ve toplu taşıma ve duraklarında hâlâ zorunludur. FFP2 maskeleri süpermarketler, eczaneler, bankalar ve postanelerde de zorunludur. Diğer tüm alanlarda yalnızca bir FFP2 önerisi geçerlidir. Bundan önce, yani 19 Şubat'tan itibaren tüm 2G ayarları 3G'ye dönecek: teleferiklerde, otobüs yolculuklarında ve gezi teknelerinde, fiziki hizmetlerde, spor tesislerinde ve etkinliklerde. 3G, 21 Şubat haftasında girişte (virüs varyant alanları hariç) genel bir kural olarak da uygulanacaktır. Son derece hassas ortamlarda (bakım evleri,hastaneler), 2G+, antijen veya PCR testlerinin geçerli olduğu ziyaretçiler için bir gereklilik olmaya devam etmektedir. 2.5 G çalışanlar için geçerlidir. Gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı 5 Mart'a kadar devam edecek. İş yerindeki 3G kuralı da aynen öyle.

"Pek mantıklı değil"

Test stratejisi söz konusu olduğunda, bu şu anda değerlendirilmektedir. Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein (Yeşiller), hedefe yönelik testlerin mantıklı olduğunu ve bunun keskinleştirileceğini söyledi. Ancak: 'Semptomsuz ve üç kere asi olmuş insanları düzenli olarak test etmek muhtemelen pek mantıklı değil ve çok paraya mal oluyor.' Her durumda, test Mart ayının sonuna kadar ücretsiz kalacak.