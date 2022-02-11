"ANKA": Kadına şiddete karşı oyun
Beş Türk asıllı kadının bir araya geldiği tiyatro oyununda ele alınan konu "hepimizi ilgilendiren bir şey".
Özge Dayan-Mair ve Demet Kavut Holly’e neden böyle bir oyun yapmaya karar verdikleri sorulduğunda "Bir şeyler yapmamız gerektiğini hissettik" diye açıklıyorlar bunu. Dayan-Mair profesyonel bir oyuncu, Kavut Holly ise oyunculuğa büyük ilgi duyan bir amatör oyuncu. "Pandemi vardı ve Türkiye'den, Avusturya'dan, hatta dünyanın her yerinden korkunç haberler geliyordu" diyor Kavut Holly. Burada kadına yönelik şiddetten ve özellikle kadın cinayetlerinden bahsediyoruz.
Diesen Artikel können sie auch auf Deutsch lesen:
Bu fikir, başlangıçta "güzel vakit geçirme" ve enerji atma adına bir araya gelmelere yol açmış. Şimdilerde ise bu Türk göçmen kökenli iki ve diğer üç kadın, hepsini birbirine bağlayan ve aynı zamanda bir araya getiren konuyla ilgili bir oyun yapmak üzereler. Oyunun provaları aralık ayından beri her hafta devam ediyor.
"Erkek Şiddetiyle Kaybedilen Umutlar"
"Anka" tiyatro oyununun adıdır. İsmine bir Türk efsanesi olan "Zümrüd -ü Anka" kuşundan esinlenilmiştir. Efsaneye göre "Anka", Yunan mitolojisinde yanarak öldükten sonra kendi küllerinden yeniden uyanan bir kuştur. "Anka" bu nedenle diriliş ve güç sembolü olarak kabul edilir. Oyunun senaryosunu yazan Kavut Holly, "Bu hikayede şiddete maruz kalan ve sonra ölümden geri dönmek zorunda kalan kadınlarla paralellikler görüyoruz" diyor . Anka, erkek şiddeti yüzünden tüm umutlarını yitiren kadınların hikayesini anlatıyor.
Hikâye aynı zamanda gerçek hikayelerden uyarlanmıştır. Kavut Holly, "Gurbetçi Türk kadınlarının bize deneyimlerini anlatmaları için bir Facebook grubunda bir çağrı başlattık" diyor. Birçok kadın da bu çağrımıza cevap verdi. "Temelde her birimizin çevresinde şiddet görmüş bir kadın var. Hangi eğitime ve kökene sahip olursanız olun, kadına yönelik şiddet her yerde" diye vurguluyor sahne tasarımından sorumlu olan ve birkaç yıl kadın sığınma evinde çalışan Derya Schubert. Her şeyden önce, erkeklerin de oyunu izlemesini istiyorum ve bu konuda oyundaki herkes onunla hemfikir. Schubert, "Sonuçta bu hepimizi ilgilendiren bir şey" diye vurguluyor.
Tüm oyun Türkçe dilinde
"Anka" 19 ve 20 Şubat'ta saat 19.00'da Brick 15'te (Holtzergasse 21, 1150) sahnelenecek. Oyun Türkçedir. Türkçe bilmeyenler için içeriğin Almanca açıklaması olacaktır.
Rezervasyonlar cetinkaya.leyle.lc@gmail.com adresine yollanan mail ile yapılabilir. Giriş için 2G+ kuralı geçerlidir.
Jederzeit und überall top-informiert
Uneingeschränkten Zugang zu allen digitalen Inhalten von KURIER sichern: Plus Inhalte, ePaper, Online-Magazine und mehr. Jetzt KURIER Digital-Abo testen.