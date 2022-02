"ANKA": Kadına şiddete karşı oyun

Hikâye aynı zamanda gerçek hikayelerden uyarlanmıştır. Kavut Holly, "Gurbetçi Türk kadınlarının bize deneyimlerini anlatmaları için bir Facebook grubunda bir çağrı başlattık" diyor. Birçok kadın da bu çağrımıza cevap verdi. "Temelde her birimizin çevresinde şiddet görmüş bir kadın var. Hangi eğitime ve kökene sahip olursanız olun, kadına yönelik şiddet her yerde" diye vurguluyor sahne tasarımından sorumlu olan ve birkaç yıl kadın sığınma evinde çalışan Derya Schubert. Her şeyden önce, erkeklerin de oyunu izlemesini istiyorum ve bu konuda oyundaki herkes onunla hemfikir. Schubert, "Sonuçta bu hepimizi ilgilendiren bir şey" diye vurguluyor.

Tüm oyun Türkçe dilinde

"Anka" 19 ve 20 Şubat'ta saat 19.00'da Brick 15'te (Holtzergasse 21, 1150) sahnelenecek. Oyun Türkçedir. Türkçe bilmeyenler için içeriğin Almanca açıklaması olacaktır.

Rezervasyonlar cetinkaya.leyle.lc@gmail.com adresine yollanan mail ile yapılabilir. Giriş için 2G+ kuralı geçerlidir.