"ANKA": Kadına şiddete karşı oyun

Bu fikir, başlangıçta "güzel vakit geçirme" ve enerji atma adına bir araya gelmelere yol açmış. Şimdilerde ise bu Türk göçmen kökenli iki ve diğer üç kadın, hepsini birbirine bağlayan ve aynı zamanda bir araya getiren konuyla ilgili bir oyun yapmak üzereler. Oyunun provaları aralık ayından beri her hafta devam ediyor.

"Erkek Şiddetiyle Kaybedilen Umutlar"

"Anka" tiyatro oyununun adıdır. İsmine bir Türk efsanesi olan "Zümrüd -ü Anka" kuşundan esinlenilmiştir. Efsaneye göre "Anka", Yunan mitolojisinde yanarak öldükten sonra kendi küllerinden yeniden uyanan bir kuştur. "Anka" bu nedenle diriliş ve güç sembolü olarak kabul edilir. Oyunun senaryosunu yazan Kavut Holly, "Bu hikayede şiddete maruz kalan ve sonra ölümden geri dönmek zorunda kalan kadınlarla paralellikler görüyoruz" diyor . Anka, erkek şiddeti yüzünden tüm umutlarını yitiren kadınların hikayesini anlatıyor.