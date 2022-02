„ANKA“:  Ein Stück gegen Gewalt an Frauen

Adaptiert wurde die Erzählung dafür auch mit realen Erzählungen. „Wir haben einen Aufruf in einer Facebook-Gruppe für ausgewanderte türkische Frauen gestartet, und darum gebeten, uns ihre Erlebnisse zu erzählen“, so Kavut Holly. Zahlreiche Frauen taten das auch. „Im Grunde hat jede von uns in ihrem Umfeld eine Frau, die Gewalt erfahren hat. Gewalt an Frauen gibt es überall, egal welche Bildung oder Herkunft man hat“, betont Derya Schubert, die für das Bühnenbild zuständig ist und mehrere Jahre in einem Frauenhaus arbeitete. Vor allem wünscht sie sich, und da stimmen ihr alle anderen ebenfalls zu, dass auch Männer das Stück schauen. „Das geht uns schließlich alle etwas an“, betont Schubert.

Komplettes Stück auf Türkisch

„Anka“ wird am 19. und 20. Februar um jeweils 19 Uhr im Brick 15 (Holtzergasse 21, 1150) aufgeführt. Das Stück ist auf Türkisch. Für alle, die nicht Türkisch können, gibt es eine deutsche Inhaltsbeschreibung.

Tickets kosten 15 Euro und können per Mail an cetinkaya.leyle.lc@gmail.com reserviert werden. Für den Eintritt gilt eine 2-G+ Regelung.