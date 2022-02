EU stimmt neuen Sanktionen gegen Russland zu

Die 27 EU-Staaten haben bei einem Krisengipfel in der Nacht auf Freitag neue Sanktionen gegen Russland beschlossen. Mit den Sanktionen soll Russland für seinen Angriff auf die Ukraine bestraft werden.

Russische Banken sollen nun keinen Zugang mehr zu den Finanzmärkten in der EU haben. Sie sollen sich in der EU kein Geld mehr ausleihen und auch kein Geld mehr verleihen können. Außerdem sollen russische Fluglinien keine Ersatzteile mehr aus Europa bekommen.

Die EU will noch weitere Sanktionen vorbereiten. Es soll auch möglich sein, die Vermögen von reichen Russen in der EU einzufrieren. Dazu gehören zum Beispiel Spar-Konten und Häuser. Das bedeutet, dass die reichen Russen nicht mehr an ihr Vermögen in der EU herankommen.

