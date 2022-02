EU-Sanktionen gegen Russland

Die EU verhängt Sanktionen gegen Russland. Der russische Präsident Wladimir Putin hat nämlich die Unabhängigkeit der umstrittenen Regionen Donezk und Luhansk in der Ostukraine anerkannt. Außerdem hat er Soldaten in diese Gebiete entsandt. Die EU wirft Putin vor, damit gegen Völkerrecht zu verstoßen. Darum wollen sie Russland wirtschaftlich bestrafen. Deutschland will zum Beispiel eine Erdgas-Pipeline abdrehen. Dadurch entgehen Russland Milliarden durch den Handel mit Erdgas.

Wegen des Konflikts mit Russland hat der ukrainische Sicherheitsrat die Ausrufung des Ausnahmezustands für das ganze Land angekündigt. Dadurch wären Ausgangssperren möglich. Auch werden 250.000 Reservisten im Alter von 18 bis 60 Jahren einberufen. Reservisten sind Personen, die keine Soldaten sind, aber im Ernstfall zum Militär einberufen werden können.