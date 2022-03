Es gibt große Unterschiede bei den Pensionen von Frauen und Männern

Frauen in Österreich bekommen häufig deutlich weniger Pension als Männer. Sie bekommen im Durchschnitt nur 63 Prozent der Männerpension. Das liegt vor allem daran, dass Frauen viel häufiger Kinder betreuen als Männer und deshalb nicht Vollzeit arbeiten. Viele Frauen müssen zusätzlich in späteren Jahren Angehörige pflegen und können deshalb ebenfalls nicht in Vollzeit arbeiten gehen. Oft gibt es aber für Frauen auch nur Teilzeit-Arbeitsstellen.

Um das Pensions-Problem zu lösen, braucht es in Österreich eine bessere Kinderbetreuung. Das wären zum Beispiel mehr Ganztagsschulen für Kinder. Frauen sollten aber auch selbst mehr Geld, zum Beispiel für eine private Pensionsvorsorge ausgeben.

Mehr dazu lesen Sie auch hier: