Es gibt derzeit eine starke Grippewelle in Australien

In Australien hat es in den letzten 2 Jahren strenge Corona-Maßnahmen gegeben. Dadurch hat sich auch die Grippe in Australien nicht verbreiten können. Aber die Corona-Maßnahmen in Australien wurden gelockert. Nun ist es dort zu einer starken Grippewelle gekommen.

Im Jahr 2021 gab es von Jänner bis November nur 598 Grippefälle. Heuer gab es von Jänner bis 22. Mai bereits fast 39.000 Grippefälle. Die meisten davon gab es allein zwischen dem 9. Mai und dem 22. Mai. Da wurden mehr als 26.000 Grippefälle gemeldet.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++