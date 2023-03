Es gab wieder weltweite Demonstrationen für den Klima-Schutz

Am Freitag haben wieder auf der ganzen Welt Schüler gestreikt. Das heißt, sie gingen nicht in die Schule. Stattdessen demonstrierten sie für den Klima-Schutz. Auch in vielen Städten in Österreich demonstrierten tausende Schüler. Sie verlangten, dass man mehr gegen den Klima-Wandel tut.