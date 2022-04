Erstmals seit 3 Monaten weniger als 10.000 Corona-Neuansteckungen

In Österreich sind am Montag innerhalb von 24 Stunden 8.033 Neuansteckungen mit Corona gemeldet worden. Zum ersten Mal seit 3 Monaten gibt es damit weniger als 10.000 Neuansteckungen mit Corona innerhalb eines Tages. Das gab es zuletzt am 8. Jänner. Da wurden knapp 7.400 Ansteckungen gezählt.

Leider sind bis Montag 16 Personen innerhalb von 24 Stunden an oder mit Corona gestorben. Somit gibt es seit Corona-Beginn 16.242 Todesopfer in Österreich. Dem gegenüber haben sich aber knapp 3,8 Millionen Menschen von einer Ansteckung mit Corona wieder erholt.

* Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

