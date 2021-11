Erstmals ein Flug mit geimpften EU-Bürgern in die USA gestartet

Wegen der Corona-Pandemie durften seit fast 20 Monaten keine Europäer in die USA einreisen. Am Montag ist aber erstmals wieder ein Flugzeug in die USA gestartet. Seit Montag dürfen nämlich Ausländer wieder in die USA einreisen. Für eine Einreise brauchen die Passagiere aber einen vollständigen Impfschutz gegen das Corona-Virus und einen negativen Corona-Test.

Der erste Flug von Europa in die USA ging vom Flughafen Frankfurt nach New York City. Die 264 Sitzplätze im Flugzeug waren fast alle besetzt. Auch aus Österreich sind jetzt wieder Flüge in die USA geplant.

