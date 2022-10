Erdoğan spricht nach Minenunglück in der Türkei von "Schicksal"

Der Unfall ereignete sich mutmaßlich durch eine Grubengasexplosion, so Energieminister Fatih Dönmez. Die genauen Hintergründe sollen noch geklärt werden. Andererseits kritisierte die Kammer der Bergbauingenieure, dass ihnen Daten über gewisse Werte, und ob die Sicherheitssysteme Alarm geschlagen hätten, nicht weitergegeben wurden. Dies sei verboten, heißt es.

Mehrere schwere Unglücke in den letzten Jahren

In den vergangenen Jahren gab es in der Türkei mehrere schwere Minenunglücke, teils wegen mangelhafter Sicherheitsvorschriften. 2014 starben bei einer Explosion in einer Kohlenmine in Soma, in der Provinz Manisa in der Ägäis-Region insgesamt 301 Menschen. Daraufhin gab es mehrere Klagen wegen fahrlässiger Tötung. Drei Verantwortliche, darunter der Werksdirektor und Geschäftsführer, wurden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Doch bis heute wird kritisiert, dass die wahren Verantwortlichen des Unfalls, nicht zur Rechenschaft gezogen wurden.

"Die Frage, wie Bartin enden wird, kann man mit Soma beantworten", schreibt etwa Journalist Barış Terkoğlu in seinem Artikel "Ich kann jetzt schon sagen, wie das enden wird", erschienen in der Zeitung Cumhuriyet.