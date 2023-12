Erdbeben von Skopje: Die Geschichte einer verloren gegangenen Solidarität

Pablo Picasso & Co. spendeten ihre Werke an das Museum in Skopje

So auch die Entscheidung, ein Museum für zeitgenössische Kunst (MoCA) zu gründen. Die Vereinten Nationen verbreiteten dafür einen Spendenaufruf an Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt, Werke für den Bestand dieses Neubaus zu spenden. Viele, teilweise auch sehr prominente Namen folgten dem Aufruf. In dem 1970 eröffneten MoCA entstand eine beachtliche Sammlung mit Werken von u.a. dem großen Pablo Picasso, David Hockney, Alfred Hrdlicka oder Georg Baselitz.

"Wir haben uns auf die Sammlung dieses Museums konzentriert, weil sie so spezifisch ist. Sie entstand gänzlich durch Schenkungen der Künstler:innen", betont Sabolović, die diese Sammlung auch dem Wiener Publikum aus der künstlerischen Perspektive zeigen wollte. "Wir schickten fünf Künstler:innen nach Skopje, mit dem Auftrag, Werke daraus auszusuchen, die sie für wichtig erachten und diese in einer Art Dialog mit den eigenen Werken in Verbindung zu bringen", erklärt sie. Ob dies gelungen ist, kann man bis 28. Jänner in der Kunsthalle Wien beurteilen.

INFOS: "No Feeling Is Final. The Skopje Solidarity Collection" in der Kunsthalle Wien im Museumsquartier, bis 28. Jänner 2024