Empörung am Balkan: Trainer watscht Mädchen (8) nach verlorenem Kampf ab

"Beispiellos!"; "Horror!"; "Grauenvoll!" Die Medien am Balkan sind sich selten einig, am Sonntag aber schlugen sie alle in dieselbe Kerbe ein.

Der Trainer ohrfeigte nach dem Kampf seinen 8-jährigen Schützling

Darauf zu sehen ist das Ende eines Finalkampfes in der Kategorie Mädchen bis 8 Jahren. Gegenüber standen sich ein Mädchen aus Serbien sowie eines aus dem Kosovo. Der Sieg ging an die kleine Serbien, weshalb ihre Gegnerin mit Tränen in den Augen von der Matte zu ihrem Trainer ging.

Was dieser dann aber tat, sollte später für Empörung in der ganzen Balkanregion sorgen. Er zog das Mädchen fest am Helm, worauf es auf den Boden sackte. Nachdem es den Helm abgenommen hatte, riss der Trainer die 8-Jährige nochmal an sich und ohrfeigte sie. Der Ringrichter verwarnte den Trainer und meldete in Folge den Vorfall.