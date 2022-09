Elektrik fiyatına ‘fren’ düzenlemesi 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak

Elektrik fiyat freni olarak adlandırılan düzenleme Bakanlar Kurulu'nda kararlaştırıldı. Bununla birlikte, 2.900 kilowatt saat (kWh) elektrik tüketimi sınırına kadar tüm hanelerde kWh başına sadece on sent ücret hesaplanacak, bunun ötesindeki fazla tüketim için normal piyasa fiyatı ödenecek. Bu şekilde, elektrik fiyat freninin bir haneyi yılda yaklaşık 500 Euro'ya kadar rahatlatması bekleniyor. Aynı zamanda, bu sınır bir hanenin ortalama tüketiminin yüzde 80'ini oluşturduğundan, insanları elektrik tasarrufu yapmaya da teşvik etmesi bekleniyor.

Başbakan Karl Nehammer (ÖVP), Başbakan Yardımcısı Werner Kogler (Yeşiller), Maliye Bakanı Magnus Brunner (ÖVP) ve İklim Koruma ve Enerji Bakanı Leonore Gewessler (Yeşiller) elektrik fiyat freninin özel ayrıntılarını sundu:

Elektrik fiyat freni 1 Aralık'ta geliyor

Elektrik fiyat freninin 1 Aralık'tan itibaren doğrudan elektrik faturalarına etki etmesi ve 30 Haziran 2024'e kadar haneleri rahatlatması bekleniyor. Elektrik fiyat freni Ekim ayında Meclisde görüşülecek.

Sübvansiyonlu 2.900 kilowatt saat, bir hanenin ortalama yıllık tüketiminin yüzde 80'ine tekabül ediyor. Fiyat sınırı, Hükümet tarafından kriz öncesi seviyeye tekabül eden 10 sent olarak belirlendi. Üst sınır kWh başına 40 sent. Bunun anlamı şudur: Enerji tedarik şirketi kilowatt saat başına 25 sent çalışma bedeli üzerinden tüketicilere fatura kestiklerinde, belirtilen 2.900 kwh'nın her biri için devlet tarafından kilowatt saat başına 15 sent düşülecek. Kilowatt başına 40 sent ödemek zorunda olan herkese devlet kilowatt saat başı 30 sent verecek, 45 kuruşta da bu 30 kuruş olacak” diye açıklıyor hükümet. Böylece, enerji şirketlerinin fiyatları destek hizmetlerine göre ayarlamasının da önüne geçilmesi bekleniyor.

Elektrik piyasasındaki fiyat gelişimine bağlı olarak, hükümet bu düzenleme için yaklaşık üç ila dört milyar Euro harcayacak.

Çok kişili hanelere özel düzenleme

Daha önce söylenenlerin aksine çok kişili haneler için özel bir düzenleme yapılacak. Bir hanede üçten fazla kişi yaşıyorsa, ikinci adımda genişletilmiş bir ek kota için başvurabilirsiniz. Bu model üzerinde henüz çalışılıyor.

GIS'den muaf kişiler için yüzde 75 fiyat indirimi

Düşük gelirliler için başka önlemler de olacak. Bu özellikle Avusturya'da yayın ücretlerinden (GIS) de muaf olan 300.000 kişiyi kapsayacak . Şebeke maliyetlerinin yüzde 75'i oranında ek bir indirim alınabilecek. Böylece bu kişiler 200 Euro daha tasarruf edebilecek.

Fiyat freni otomatik olarak Elektrik faturasına yansıyacak

Başbakan Nehammer konuşmasında “Avusturya'da herkes temel elektrik ihtiyaçlarını karşılayabilmeli. Bugün başlattığımız elektrik fiyat freninin en önemli hedefi budur. Bu, hızlı ve bürokratik olmayan bir yardım. Bu yüzden kimsenin buna başvurmasına gerek yok, elektrik fiyat freni her hane için otomatik olarak işlenecek” diye açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Kogler, elektrik fiyatlarındaki bu frenlemenin aynı zamanda enflasyonu düşürücü bir etkisi olması gerektiğini vurguluyor: “Elektrik fiyatları daha düşerse, enflasyonun kendisi de düşecektir.”