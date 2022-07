Einsatz von Schlamm-Sauger am Neusiedler See

An der Ruster Bucht am Neusiedler See wird Schlamm abgesaugt. Damit soll der Wasserstand um 25 Zentimeter erhöht und der Schifffahrt am Neusiedler See geholfen werden. Diese ist wegen des niedrigen Wasserstandes nur eingeschränkt möglich.

Um die Fahrrinne in der Bucht freizulegen, wird der Schlamm mit einer Maschine abgesaugt. Dabei wird der Schlamm mit einer großen Bürste vom Boden gelöst und dann über eine Transportleitung in ein rund 2 Kilometer entferntes Sammelbecken gepumpt. Wofür man den Schlamm verwenden kann, wird noch untersucht.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

Mehr zu diesem Thema lesen Sie auch hier: