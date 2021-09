Wie im Film: Ein ganzes Land sucht nach der Identität einer Frau

Mithilfe der slowakischen Polizei wurde am Mittwoch ihre Identität endlich herausgefunden. Es handelt sich um die Slowakin Daniela Adamcova. Danka, so ihr Spitzname, ist eine Schmuckdesignerin aus Trenčin. Ihren Schmuck trugen Stars wie Brigitte Bardot, Barbara Streisand oder die Schauspieler in der Serie "Friends".

Laut Index.hr lebte die Frau seit ihrem 19. Lebensjahr in den USA, wo sie mit einem Filmproduzenten verheiratet war. Ende der 2000er kam sie zurück in die Heimat, um einige Jahre später wieder in die USA auszuwandern. Die Frau soll in der letzten Zeit in Großbritannien gelebt haben, was die Geschichte noch komplizierter macht.