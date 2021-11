Ehrung für KURIER-Redakteurin Naz Küçüktekin

Die Prälat-Leopold-Ungar-Journalist*innenpreise sind zum 18. Mal vergeben worden. Unter den Ausgezeichneten ist KURIER-Redakteurin Naz Küçüktekin, die einen Anerkennungspreis erhielt. Der Text, den sie für das Magazin („das biber“) wuirde in der Kategorie Print vergeben. Küçüktekin ist seit Juni Teil der KURIER-Redaktion, in der sie für das Projekt "Mehr Platz" für Integrationsthemen zuständig ist.

Mit den Hauptpreisen wurden heuer Gerald John von der Tageszeitung „Der Standard“, Ernst Weber vom ORF-Radiosender Ö1, Tiba Marchetti von ORF 2 sowie Jana Mack und Julia Breitkopf für ihre Podcast-Serie „Inselmilieu“ ausgezeichnet. Anerkennungspreise in der Kategorie Print erhielten neben Küçüktekin .an Lena von Holt („Tagebuch - Zeitschrift für Auseinandersetzung“) und Lukas Matzinger („Falter“). In der Kategorie TV wurden Andrea Eder, Vanessa Böttcher sowie Reiner Reitsamer und Marlene Kaufmann (allesamt ORF) ausgezeichnet. Die Anerkennungen im Bereich Online/Multimedia gingen an Philip Bauer („Standard“), Alena Wacenovsky („die chefredaktion“) und Clara Akinyosoye (ORF). In der Kategorie Radio wurden schließlich Johanna Hirzberger (ORF) und Olivia Wimmer (ORF) mit einem Anerkennungspreis prämiert.

Ausgezeichnet werden Texte, TV-, Radio- und Online/Multimediabeiträge, die Toleranz und Verständnis im Umgang mit Menschen am Rand der Gesellschaft fördern. Die Verleihung fand in kleinem Rahmen in der Brunnenpassage in Wien-Ottakring statt und wurde per Livestream übertragen.