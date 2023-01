Doğum günün kutlu olsun! Avusturya'nın en yaşlı adamı doğum gününü kutladı

İki dünya savaşı, üç kalp krizi, felç ve geçen yıl ciddi bir düşüşün ardından bir operasyon: Eyalet başkenti St. Pölten'de yaşayan Franz Wielander bu zamana kadar bir çok şey yaşamak zorunda kalmış. Fakat asla pes etmemiş. Wielander 21 Ocak'ta 109. yaş gününü kutladı.

Avusturya'daki en yaşlı altıncı kişi

İstatistik Avusturya'ya göre, Wielander, Avusturya'daki en yaşlı adam ve genel olarak altıncı en yaşlı kişidir.

Wielander hala savaştan sonra St. Pölten'de inşa ettiği evde yaşıyor. 12 Ekim 2015'te Franz Wielander, 2017'de ölen eşi Hermine ile 75. evlilik yıl dönümünü kutladı .

Doğum günü çocuğunu ziyaret edip bir pasta getiren Belediye Başkanı Matthias Stadler, "Günlük hayata dair işlerini hala halledebilmesi inanılmaz" diyor.

KURIER de, iki yıl önce Wielander'e konuk olmuştu. O zamanlar salgın çok yaygınlaşmıştı fakat kendisi bunu da mizahla karşılamıştı. "Korona mı? Gerçekten ihtiyacım yok" demişti gülerek.

Bakım

Karısıyla birlikte en yaşlı Avusturyalıya bakan oğlu Rudolf, "Ona her zaman her anın tadını çıkarması gerektiğini söylüyorum" diye vurguluyor. Wielander hala her gün yatak odasından mutfağa oğlunun ve bir yürüteç yardımıyla gidiyor.

109 yaşındaki adam eskiden günde bir biranın tadını çıkarırken artık hiç alkol kullanmıyor. İyi ki doğdun Bay Wielander !

