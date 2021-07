Do 38 stepeni: Od utorka novi toplotni val u Austriji

U utorak do 35 stepeni

U utorak će temperature u svim saveznim državama ići preko 30 stepeni, žarišta do 35 stepeni će se nalaziti na sjevernoj strani Alpa od Salzkammerguta do Tullnerfelda. Ovdje će slab južni vjetar s juga podržavati jako julsko sunce. U večernjim satima su pojedinačne, jake grmljavine moguće prije svega u Vorarlbergu i sjevernom Tirolu.



U srijedu je vrućina koncentrirana u istočnoj polovini zemlje: Od Linza i Lienza pa prema istoku bi moglo biti dostignuto 30 do 36 stepeni. Najtoplije regije bi mogle biti Seewinkel u sjevernom Gradišću te sliv Klagenfurta. Na zapadu bi moglo biti mnogo hladnije sa 20 do 27 stepeni, a ovdje se treba računati i s ponekim pljuskom i grmljavinama.